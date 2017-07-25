Експерт розповів, чому чвари між США та ЄС небезпечні для України

В інтерв'ю «Обозревателю» експерт з міжнародних питань Володимир Воля. Висловив переконання, що нинішнє загострення відносин між офіційними Брюсселем та Вашингтоном у зв’язку з тим , що останній прийняв рішення розширити антиросійські санкції, негативно вплине на ситуацію в Україні. Про це передає replyua.net.
«У разі, якщо трансатлантична криза буде поглиблюватися, це може завершитися тим, що українські проблеми відійдуть на другий план для міжнародного співтовариства. Крім того, я не виключаю руйнування єдиного фронту стосовно врегулювання ситуації на Донбасі. Однак заходи, які рагу ще були напрацьовані, збережуться», - наголосив експерт. Він також зазначив, що нинішні прохолодні відносини між Сполученими Штатами та Європейським Союзом призведуть до погіршення у напрямку України. Разом з тим, на події на окупованих територіях Донбасі жодних змін чекати не варто, зробив висновок Воля.
Варто нагадати, що очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер звернувся із закликом до парламентарів Європи у найкоротший термін винести на обговорення вірогідну відповідь Брюсселя на запровадження Вашингтоном нових санкцій проти Кремля.