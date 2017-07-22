Запад сполна воспользуется усталостью Путина – Гордон

Находящийся уже третий срок при власти Владимир Путин уже успел устать, и лидеры стран Запада этим могут воспользоваться с целью решения ряда проблем, имеющих отношение к России. Как передает replyua.net, подобную точку зрения в прямом эфире телеканала «112.Украина» представил украинский журналист Дмитрий Гордон.
«По словам приближенных к Путину людей, он, с чисто человеческой точки зрения, уже устал. «Каждый человек может устать. Путин уже достаточно длительное время пребывает при власти, лично принимая важные государственные решения. Это очень серьезная ответственность и давление. Не забываем, что российскому президенту уже 64 года, у него явно накопилось чувство усталости. По моему убеждению, страны запада такой ситуацией воспользуются сполна», - сказал Дмитрий Гордон, добавив, что посодействовать в «решении вопроса Путина» может приход к власти во Франции Эммануэля Макрона и представителей республиканской партии в США.
«От России в мире уже все устали, поэтому именно сейчас нужно принимать важные и ответственные решения. Я уже вижу, что для решения вопроса с Путиным наконец-то появилась политическая воля», - уверен Гордон.