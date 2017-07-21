Российский журналист рассказал, как на Западе поступят с надоедливым Путиным

Аркадий Бабченко, известный оппозиционный российский журналист, в интервью «Апострофу» поделился своим видением того, какие шаги по отношению к главе Кремля Владимиру Путину могу предпринять лидеры западных государств. Об этом сообщает replyua.net. В частности, в ответ на вопрос о том, можно ли вообще говорить об усталости в мире от Путина, который пытается везде вмешиваться, Бабченко дал утвердительный ответ.
«Конечно, он может и додавить, после чего главы ведущих стран мира могут сказать: «Ну и хорошо, он пускай забирает себе Украину, но нас пускай не трогает». Я не исключаю такого варианта развития событий», - сказал журналист. Более того, Аркадий Бабченко считает, что Запад может подписать с Путиным определенные договоренности.
«К примеру, ты выводишь из Донбасса свои войска, а мы оставим тебе Крым, отменяем все ранее введенные санкции, но больше ты никуда не лезешь», - добавил он. Также Бабченко подчеркнул, что за то, что Путин не будет вмешиваться в дела других стран, российскому президенту могут предложить контроль над Украиной для удовлетворения геополитических интересов Кремля.