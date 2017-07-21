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Американский Госдеп призывает РФ к соблюдению перемирия на Донбассе

Американский Госдеп призывает РФ к соблюдению перемирия на Донбассе
Хизер Нойерт, являющаяся официальным представителем американского Государственного департамента, на своей странице в микроблоге Twitter вчера, 20 июля, опубликовала пост с категорическим осуждением возобновления активных боевых действий на Донбассе, передает replyua.net.

В частности, она отметила, что в текущем году минувшие сутки оказались наиболее кровавыми. «На сегодняшний день есть информация, что погибли сразу восемь украинских военных. Их, в соответствии с имеющимися у нас данными, убили в результате интенсивных обстрелов, которые осуществили подконтрольные Кремлю силы», - отмечается в тексте сообщения Нойерт. Более того, высокопоставленная чиновница добавила, что уже в который раз в Белом доме обращаются с призывом в адрес России прекратить военные действия в восточной части Украины и начать придерживаться режима перемирия.

Напомним, что, в соответствии с информацией Андрея Лысенко, спикера украинского оборонного ведомства по вопросам АТО, за последние 24 часа в районе боевых действий погибло девять защитников территориальной целостности украинского государства.
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