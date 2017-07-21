Президентом Индии стал человек из касты неприкасаемых

Четырнадцатым президентом Индии был избран Рам Натх Ковинд, который является представителем так называемой касты неприкасаемых. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Реалист», кандидатуру 71-летнего политика поддержала правящая Индийская Народная партия. Примечательно, что на должность президента страны было два основных кандидата, и оба – из касты неприкасаемых.
Ковинд является довольно известным индийским политиком – последние два года он был губернатором Бихара, а ранее являлся депутатом парламента от Уттар-Прадеша, крупнейшего индийского штата. Его соперницей на выборах была поддержанная Индийским национальным конгрессом бывший спикер нижней палаты парламента, экс-министр водных ресурсов и экс-министр социальной справедливости Мейра Кумар. Кандидаты являются выходцами из касты далитов.
Система каст в Индии существует тысячелетиями. К примеру, если человек родился в семье, представляющей низшую касту, он не может строить свою карьеру, и, как правило, становится тем же, кем были его родители, чаще всего, - уборщиком. Однако в последние годы систему каст в Индии подвергают критике не только во всем мире, но и внутри страны.