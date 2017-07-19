Украинская журналистка поделилась неожиданной версией о предназначении проекта «Малороссия»

По утверждению известной в Украине журналистки Татьяны Высоцкой, возможно, вчерашнее заявление главаря «ДНР» Александра Захарченко о том, что в скором времени будет создана так называемая «Малороссия», это попытка распространить в средствах массовой информации мысль о новом способе прекращения на Донбассе военных действий. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пост Высоцкой в Facebook. Журналистка отмечает, что такая идея у нее появилась по результатам тайной встречи американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Хотя длительность вторых переговоров обоих государств была меньше, чем первых, продолжавшихся более двух часов, это, как пояснили в Белом доме, была «непродолжительная встреча по окончании встречи», - пишет Татьяна Высоцкая.
К тому же, ее внимание привлек факт того, что во время официального ужина, организованного Ангелой Меркель, Трамп и Путин сидели рядом, а это, к сожалению, не назовешь случайностью, пишет Высоцкая. В связи с этим, продолжила она, с учетом того, что коррупция в Украине никуда не девается, страны Запада уже начали договариваться о дальнейшей судьбе нашей страны, не учитывая ее интересы.