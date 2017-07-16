Макрон: Трамп пересмотрит свою позицию по Парижскому климатическому соглашению

Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил о том, что его американский коллега Дональд Трамп может пересмотреть свою позицию по Парижскому соглашению о климате, информирует replyua.net со ссылкой на французские источники. Такое заявление от Макрона прозвучало после встречи с Трампом в Париже.
По словам Макрона, его подход заключается, в частности, в связи между глобальным потеплением и терроризмом, и Трамп, как он заявил, понял смысл этого подхода и сказал, что попытается найти решение в ближайшие месяцы. Президент Франции также отметил, что во время встречи с американским главой он долго обсуждал позицию США и советовал вернуться к Парижскому климатическому соглашению. Напомним, что о выходе США из этого соглашения Трамп заявил в начале июня, чем вызвал критику со стороны глав многих государств.
Позиция Трампа предельно ясна – он не верит в глобальное потепление и называет «очередным мифом» заявления ученых. Также Трамп отменил указы Барака Обамы касательно борьбы с глобальным потеплением на планете.