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Макрон: Трамп пересмотрит свою позицию по Парижскому климатическому соглашению

Макрон: Трамп пересмотрит свою позицию по Парижскому климатическому соглашению
Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил о том, что его американский коллега Дональд Трамп может пересмотреть свою позицию по Парижскому соглашению о климате, информирует replyua.net со ссылкой на французские источники. Такое заявление от Макрона прозвучало после встречи с Трампом в Париже.

По словам Макрона, его подход заключается, в частности, в связи между глобальным потеплением и терроризмом, и Трамп, как он заявил, понял смысл этого подхода и сказал, что попытается найти решение в ближайшие месяцы. Президент Франции также отметил, что во время встречи с американским главой он долго обсуждал позицию США и советовал вернуться к Парижскому климатическому соглашению. Напомним, что о выходе США из этого соглашения Трамп заявил в начале июня, чем вызвал критику со стороны глав многих государств.

Позиция Трампа предельно ясна – он не верит в глобальное потепление и называет «очередным мифом» заявления ученых. Также Трамп отменил указы Барака Обамы касательно борьбы с глобальным потеплением на планете.
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