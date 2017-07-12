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Пономар: Україна приречена на це

Пономар: Україна приречена на це
Політичний оглядач Олег Пономар пояснив журналістам видання «Факти» чому Україна приречена стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер переконує, що членство України у НАТО навіть не обговорюється – це стовідсоткова аксіома. Зокрема, це було встановлено на саміті в Бухаресті у 2008 році. Єдине, про що можуть йти дискусії – про час, коли наша держава нарешті вступить до Альянсу. Зокрема, рішення Варшавського саміту вимагає, щоб Київ перейшов на стандарти НАТО до 2020 року – тобто у нас залишилось менше трьох років для того, щоб підготуватись до членства. Для цього у нас є чотири основних інструменти: по-перше, трастові фонди, які наповнює Альянс і з яких фінансується навчання українських вояків та їх переозброєння; по-друге, військові інструктори із Сполучених Штатів, Польщі, Литви, Сполученого Королівства тощо; по-третє, стажування наших військових закордоном; і останнє – числення навчання, наприклад, Sea Breeze 2017 чи Rapid Trident 2017.

Але варто пам’ятати, що НАТО – це не тільки військовий, але і політичний союз. Тому зміни будуть відбуватись у всій державі в цілому. На нас чекають громадський контроль за армією, боротьба з корупцією, удосконалення політичної системи тощо, - прогнозує блогер.
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