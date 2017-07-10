Грэм: встреча Трампа и Путина была катастрофической

Линдси Грэм, известный американский сенатор от Республиканской партии, заявил о том, что Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп готовы не только простить, но и забыть российское вмешательство в американские выборы прошлого года.
Как передает replyua.net со ссылкой на NBC News, сенатор при этом назвал «катастрофической» встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, подчеркнув, что президент США очень хорошо выступал в Польше, но при этом провалил встречу с российским президентом. «Президент Трамп выступил с хорошей речью в Польше, но у него, по моему мнению, была катастрофическая встреча с президентом Путиным. 2 часа и 15 минут встречи. Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп готовы простить и забыть, когда речь идет о кибератаках на американские выборы в 2016 году», отметил Грэм.
По его словам, из всех американских политиков Трамп остается единственным, кто не верит во вмешательство РФ в президентские выборы, и РФ для Трампа – это совершенно «слепое пятно», и именно этот фактор дает возможность российскому президенту делать то, что ему захочется.