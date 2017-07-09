СМИ: во время встречи в Гамбурге Путин повышал голос на Трампа

Издание Нью-Йорк Таймс опубликовало материал, в котором говорится о том, что встреча Путина и Трампа «была в некоторых моментах очень напряженная, и политики затрагивали тему вмешательства России в американские выборы», информирует replyua.net.
В частности, издание сообщает, что временами обстановка накалялась, а господин Путин громко требовал доказательств от президента, который сам неоднократно подвергал сомнению заявления разведки США о том, что Россия пыталась раскачать выборы в пользу Трампа. Кроме того, после такой непростой беседы Дональд Трамп предложил Путину перейти к обсуждению войны в Сирии. Напомним, что вместо запланированных 35 минут главы двух стран общались почти два с половиной часа.
В основном, президенты говорили о Сирии. После встречи Трамп назвал переговоры с Путиным «грандиозными», а первый день саммита – «изумительным». Президент России, в свою очередь, практически не комментировал эту встречу. Ее итоги подводил Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России.