Политолог: о чем же действительно говорили Путин и Трамп?

Дмитрий Орешкин, известный российский политолог, в блоге на Новом времени прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге, передает replyua.net.
По его словам, вероятнее всего, президенты могли обсуждать пять важных тем: ситуацию в Сирии, Северную Корею, санкции, ситуацию в Украине и вмешательство России в американские выборы, однако сразу пять тем обсуждать невозможно, и, скорее всего, президенты лишь вскользь прошлись по ним, а главной темой была Сирия. «Полагаю, единственное, что они могли всерьез обсуждать – это Сирия. Потому что у обеих сторон есть некоторый общий интерес, который сводится к тому, чтобы приостановить конфликт. Остальные вопросы нет смысла трогать. Говорить за десять минут об Украине невозможно, о санкциях – ни тот, ни другой не захотят, потому что эти темы лучше обсуждать в тихой и закулисной обстановке, а не на саммите, к которому прикованы все глаза», считает политолог.
По его словам, о КНДР должны, скорее, говорить Тиллерсон и Лавров, и лишь в России и Украине все думают, что нет ничего важнее всех этих тем, однако у Евросоюза совсем другие проблемы, к примеру, Брекзит.