Манн: посрамлены все, кто говорил о «холодной и короткой» встрече Путина и Трампа

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, отметив, что его прогнозы опять полностью оправдались, передает replyua.net.
«Посрамлены все те, кто болтал о встрече «привет-пока», о 35 запланированных минутах, о том, что встреча будет холодной и безрезультатной, что там будут какие-то оскорбления Путину или какое то открытое давление и ультиматумы», пишет эксперт. Также Манн призвал всех тех подписчиков, которые заходят на его страницу и пишут негативные комментарии, просто извиниться перед ним. «Призываю всех, кто сюда заходил и писал идиотские комментарии типа «бред и этого не будет», «размечтались», «вы просто за путина» и так далее, - просто взять и извиниться», добавил Манн.
Напомним, что встреча Трампа и Путина вместо 35 минут растянулась почти на два с половиной часа, и даже Рекс Тиллерсон потом заявил, что президенты сразу нашли общий язык, а встреча была долгой, поскольку они слишком увлеклись общением друг с другом.