Журналист: Лукашенко сознательно обостряет отношения России и Беларуси

Александр Лукашенко публично объявил об обострении отношений между Беларусью и Россией, и он сознательно сделал это, чтобы продемонстрировать, что для суверенитета его страны существует угроза со стороны РФ.
Как информирует replyua.net, об этом в интервью Русскому монитору рассказал журналист Андрей Пионтковский. По его словам, президент Беларуси показал всем, что конфликт с Россией происходит не из-за цен на нефть или авокадо, и дело касается независимости страны. «Если бы Лукашенко не стал публично говорить об обострении отношений, возник бы риск того, что в закулисной борьбе российский президент смог бы переиграть его и осуществить государственный переворот. И это случилось бы даже раньше учений, которые РФ собирается проводить в Беларуси в этом году», подчеркнул Пионтковский.
Журналист уверен, что Александр Лукашенко сознательно придал публичности этой теме, и он воспользовался, судя по всему, единственным шансом максимально затруднить для Путина операцию по захвату Беларуси. Пионтковский считает, что эту операцию в Кремле готовят очень давно.