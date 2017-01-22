Советник «наехала» на звёзд, критиковавших Трампа на Марше женщин

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа обернулась всеамериканской протестной акцией — на Марш женщин в Вашингтоне и многих других городах вышли миллионы женщин, несогласных с позицией президента-республиканца. На Марше женщин были замечены и знаменитости — в частности, с речью в Вашингтоне выступила певица Мадонна, которая заявляла о желании «взорвать Белый дом».
Среди тех, кто выходил на улицу протестовать против Трампа, были замечены Джулия Робертс, Скарлетт Йоханссон, певица Шер, Кэти Перри, Эмма Уотсон. На высказывания звёзд мирового масштаба уже отреагировала советник 45-го президента США Келлиэнн Конуэй: как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью чиновницы телеканалу CBS, в администрации не считают подобные акции целесообразными.
Конуэй подчеркнула, что Трамп в своей инаугурационной речи пытался донести до народа позитивный посыл, но «эти забытые знаменитости пришли в Вашингтон с негативным сигналом». Советник отметила, что вместо протестных демонстраций звёздам и другим участницам Марша женщин следовало бы «не упускать возможности помочь американцам с проблемами», которые являются «наследием Обамы».