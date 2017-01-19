Власти РФ боятся приглашать Трампа в Россию, - FT

Кремль хочет избежать возможных неприятностей, поэтому российские власти не станут приглашать в Россию избранного президента США после его инаугурации. Как информирует replyua.net, об этом в издании The Financial Times пишет журналист Кэтрин Хилле.
По словам журналистки, из-за скандала, связанного с хакерскими атаками, Москва займет выжидательную позицию по отношению к Вашингтону, и, согласно мнению многих официальных лиц, Путин не станет приглашать Трампа в Россию в ближайшее время, поскольку знает о том, что такой визит может спровоцировать новые проблемы, которых итак предостаточно. «Источники в Кремле выбрали выжидательную позицию. Предполагается, что сразу после инаугурации Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с Путиным и обсудит с российским президентом возможность встречи в каком-нибудь государстве, только не в России и не в США», отмечает Хилле.
Журналистка уверена, что Кремль настроился на выстраивание хороших отношений с Вашингтоном. «Трамп не имеет таких больших полномочий, как Путин. Мы не может создавать американскому президенту новые проблемы», цитирует российского чиновника журналистка.