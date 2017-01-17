Большая сделка по Украине не состоится - Алексей Заводюк

Журналист Алексей Заводюк в своем блоге для «Обозревателя» пишет, что ожидать подписания Путиным и Трампом какой-то большой сделки по Украине не стоит, передает replyua.net. По мнению эксперта, сейчас мир находится в фазе огромных потрясений, поэтому на первых порах будет достаточно тяжело, элементы, являющиеся лишними, исчезнут, вместо них появятся новые, и только после этого основным политическим игрокам мира удастся выйти на новое соглашение о новых правилах игры. Однако все это будет когда-то, но не теперь.
Заводюк уверен, что трудные времена придется переживать всем: Украине, РФ, Китаю, ЕС, НАТО, США и Ближнему Востоку. И все будут вести игру друг против друга, также не исключены многочисленные скандалы на достаточно непродолжительное время.
Но Украина в качестве предмета большой сделки не является и не может таковой быть, поскольку мировые потрясения возникли не из-за нее. Она просто выступает в роли одного из спусковых крючков подобных потрясений. Но даже отсутствие большой сделки по Украине, считает Заводюк, не гарантирует, что всем будет легче. Наоборот, задача Киева найти точку опоры в мире усложнится, что только усугубит проблемы, пишет журналист.