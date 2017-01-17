Ващиковский: «программа» Ле Пен сильно настораживает

Витольд Ващиковский, глава внешнеполитического ведомства Польши, заявил о том, что встретился с Марин Ле Пен, кандидатом в президенты Франции, и может смело говорить о том, что ультраправый политик Франции собирается полностью изменить структуру ЕС в случае победы на выборах президента Франции, а это, в свою очередь, приведет к расколу Европы, сообщает replyua.net со ссылкой на PolsatNews.
По словам главы МИД Польши, «программа» Ле Пен сильно отличается от польских интересов, поскольку французский политик намеревается кардинально изменить ситуацию в Европе. «Ле Пен, в случае победы на выборах, будет стремиться изменить Евросоюз. Она готова радикально его реформировать. Ле Пен хочется превратить Евросоюз в разрозненную структуру, на которую не смогли бы влиять ни Россия, ни Соединенные Штаты», подчеркнул Ващиковский.
Он уверен, что программа, предложенная Марин Ле Пен, не отвечает интересам Польши и не будет для его страны благоприятной. Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут уже этой весной, и Ле Пен, несмотря на всю критику в ее адрес, является одним из фаворитов президентской гонки.