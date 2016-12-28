Эксперт: США политически уступят России всю зону в Восточной Европе и Азии, и РФ получит обширный участок «своих» интересов

Путин хочет, чтобы Трамп уступил ему Украину, поскольку считает, что она по-прежнему находится в зоне интересов РФ, однако Трамп может пойти и дальше. Как передает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Николай Воробьев, директор Center for Eastern European perspectives in Washington D.C.
По его словам, уже известны некоторые данные разведки – Киссинджер будет предлагать Трампу признать «господство» России на юго-западе территорий бывшего Советского Союза. «Если так произойдет, Соединенные Штаты политически уступят России огромное пространство – от прибалтийских государств и Польши до Китая, Афганистана и Ирана. Эта территория станет сферой влияния РФ. Также Трамп попытается сблизиться с Путиным в обход Сирии и Украины», уверен Воробьев.
По его мнению, вопрос заключается лишь в том, на каких пунктах смогут сойтись два президента. «Путин может добиться возвращения сферы влияния на большой территории и отмены санкций, а Трамп получит стабилизацию в Европе и на Ближнем Востоке, а также посредника в Иране», отмечает эксперт.