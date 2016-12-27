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Для дружбы с Путиным Трамп пойдет на беспрецедентное решение по Украине – Bild

Для дружбы с Путиным Трамп пойдет на беспрецедентное решение по Украине – Bild
Журналисты немецкого издания Bild узнали, что с целью восстановления нормальных отношений с Москвой не исключено, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп пойдет на компромиссное решение с Путиным относительно аннексированного РФ Крыма, передает replyua.net. Отмечается, что экс-госсекретарем США Генри Киссинджером уже начата разработка плана Дональда Трампа, предусматривающая нормализацию отношений Вашингтона и Москвы. А Киссинджер будет выступать посредником между победителем президентских выборов в США и главой Кремля.

По мнению экспертов немецкого издания, Россия является гарантом безопасности в восточноевропейском регионе, и ее активность здесь будет снижаться. В свою очередь, пишет Bild, станы запада перестанут вмешиваться в вопрос Крыма. Более того, Дональду Трампу уже предложили заявить, что Россия является главной страной в юго-западной части бывшего Советского Союза, а также сделать все, чтобы санкции Запада против Москвы были отменены как можно скорее. Отметим, что совсем недавно лидеры стран Запада предположили, что в случае начала РФ полномасштабной войны против Украины, Трампу не удастся остаться безучастным и ему нужно будет прибегать к определенным действиям.
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