Песков: отношения РФ и США на уровне «больше уже ничем не испортить»

Отношения между Соединенными Штатами и Россией докатились до такого уровня, когда испортить их еще больше уже невозможно. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, сегодня об этом заявил Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, уровень отношений оставляет желать лучшего, и испортить что-либо в этих отношениях уже нельзя, поскольку сейчас «они находятся на самом дне». Также Песков прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о том, что для налаживания отношений с Россией он не хочет использовать термин «перезагрузка», который применяла Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь Путина заявил, что согласен с заявлением Трампа, и эта фраза уже давно себя скомпрометировала. По мнению Пескова, последствия перезагрузки стали совершенно противоположными ожиданиям России.
«Термин вообще не имеет значения, и главное для обеих сторон – наличие не только желания, но и демонстрация готовности идти на контакт и улучшать отношения», заметил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается использовать термин Клинтон «перезагрузка».
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