валюта
СпецтемаУкраинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист

Политолог: Путина ждет противостояние с Трампом

Политолог: Путина ждет противостояние с Трампом
Россияне слишком рано обрадовались победе Дональда Трампа на выборах, и складывается впечатление, будто РФ одержала крупнейшую в истории политическую победу. Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом пишет политолог Павел Баев в одном из крупных западных изданий.

По его словам, российские элиты не просто так переживали из-за высоких рейтингов Клинтон – они знали, что в случае прихода к власти демократки России придется очень тяжело, и Хиллари выберет жесткую политику в отношении РФ. «Однако российские элиты сильно заблуждаются в отношении Трампа. Этот человек постарается сделать все, чтобы весь мир не подумал, что он является марионеткой Путина. И Путин, и Трамп являются суперэгоцентриками, и вероятность того, что эти люди подружатся, ничтожно мала», отмечает политолог.

По мнению Баева, придворные Путина ждут от Трампа, что он ослабит НАТО, а российские СМИ уже пишут о том, как забеспокоились в Киеве, поскольку США снизит внимание к Украине, однако Вашингтон может преподнести России самые неожиданные сюрпризы, к которым она не готова.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лукашенко ответил Украине по «резолюции»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
17 ноя 2016
12010

Сазонов: у Тимошенко была пауза после оплеухи Ляшко, но потом оказалось, что Порошенко спустил на Юлю всех собак

Юлия Тимошенко выдержала недолгую паузу после того, как получила оплеуху от Олега Ляшко, который предложил лишить ее украинского гражданства из-за связей с Москвой. Как сообщает replyua.net, об этом


Последние новости

Пашков назвал приблизительную дату отмены визового режима с ЕС

Поджог здания в центре Одессы: выгорел торговый зал

Трамп начинает переговоры с Россией

На Киевщине рыбак выловил огромного сома

В окружении Трампа может появиться ярый фанатик Путина

Матвей Ганапольский оценил риски принятия закона о российской нации

Синоптики предупредили о начале настоящей зимы в Украине

Меркель может столкнуться с большой «проблемой» на выборах

Гройсман розповів про дефіцит а Пенсійному фонді

Сазонов: судя по всему, ЕС собирается кормить, развлекать и селить бесплатно всех украинцев

Ксения Собчак впервые стала мамой

В уряді розповіли, які дороги України стануть платними

Политолог: Путина ждет противостояние с Трампом

Не 3200 гривен – Розенко озвучил реальный размер минимальной зарплаты

Чому Гонтарева не поспішає рятувати гривню

В Украине начали дешеветь импортные фрукты

Россия ищет лазейки, чтобы избежать наказания за Украину, - эксперт

Названы имена депутатов, скрывших от НАПК дорогие покупки

Госкино профинансирует фильм об активистах Майдана

Депутат сообщил о приостановленном следствии против Януковича и его команды

 Новости за день