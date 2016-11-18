Политолог: Путина ждет противостояние с Трампом

Россияне слишком рано обрадовались победе Дональда Трампа на выборах, и складывается впечатление, будто РФ одержала крупнейшую в истории политическую победу. Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом пишет политолог Павел Баев в одном из крупных западных изданий.
По его словам, российские элиты не просто так переживали из-за высоких рейтингов Клинтон – они знали, что в случае прихода к власти демократки России придется очень тяжело, и Хиллари выберет жесткую политику в отношении РФ. «Однако российские элиты сильно заблуждаются в отношении Трампа. Этот человек постарается сделать все, чтобы весь мир не подумал, что он является марионеткой Путина. И Путин, и Трамп являются суперэгоцентриками, и вероятность того, что эти люди подружатся, ничтожно мала», отмечает политолог.
По мнению Баева, придворные Путина ждут от Трампа, что он ослабит НАТО, а российские СМИ уже пишут о том, как забеспокоились в Киеве, поскольку США снизит внимание к Украине, однако Вашингтон может преподнести России самые неожиданные сюрпризы, к которым она не готова.
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