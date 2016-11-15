Подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Несколько часов назад состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и будущим президентом США Дональдом Трампом, передает replyua.net со ссылкой на российские источники. Как стало известно, политики обсудили перспективы по налаживанию отношений между Россией и США.
В частности, Трамп заявил, что с нетерпением ждет того дня, когда он вступит в должность, чтобы наладить «прочные отношения с РФ». Подробности телефонного разговора двух политиков сегодня появились на официальном сайте администрации Дональда Трампа. В сообщении говорится о том, что Трамп заявил Путину о намерении укрепить отношения между двумя государствами. «Республиканец сказал Путину, что с нетерпением ждет налаживания отношений с РФ и ее народом», подчеркнули в администрации. Также политики обсудили угрозы, которые встали перед Россией и Соединенными Штатами, множество экономических вопросов, а также исторические отношения между Соединенными Штатами и Россией, насчитывающие больше двухсот лет.
Напомним, что нынешняя риторика Трампа ничем не отличается от предвыборных заявлений, и она не изменилась, как уверяли многие эксперты. На днях Трамп подтвердил свое намерение депортировать из Штатов всех нелегалов, совершивших преступления.
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