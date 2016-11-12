Пан Ги Мун понадеялся на «другого» Трампа-президента

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН, сегодня сделал заявление о том, что ему хочется увидеть в должности президента США «другого» Трампа, который изменит свою риторику.
Как передает replyua.net со ссылкой на AFP, генсек рассчитывает на то, что Трамп изменит свои взгляды и риторику, а также будет взаимодействовать со всем мировым сообществом, чтобы сообща решать глобальные проблемы. «Было многое сказано во время избирательной кампании в США. Хочется верить в то, что риторика изменится. В настоящий момент Трамп создает переходную команду, где будет очень много специалистов, и я уверен, что в решении глобальных вопросов Соединенные Штаты должны оставаться на главных ролях.
Трамп уже произнес много тревожных заявлений, но я надеюсь, что он понимает всю важность и серьезность таких заявлений», подчеркнул Пан Ги Мун. Напомним, что многие политики и известные общественные деятели уже сделали похожие заявления и отметили, что в должности президента Дональд Трамп должен изменить свою риторику ради безопасности всего мира.
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