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Перемога Трампа - криза для світової політики

Перемога Трампа - криза для світової політики
Перемога на президентських виборах у Сполучених Штатах республіканця Дональда Трампа буде створювати напруженість для зовнішньої політики на скількох континентах. Про це сьогодні, 10-го листопада, пише видання Politico, передає replyua.net.

«Лише той факт, що новим президентом США став Дональд Трамп, стане основою політичного дисбалансу в країнах Азії, Європи, Латинської Америки та Близького Сходу. Політологи наголошують, що лідери країн готуються до радикальних змін у міжнародних відносинах та зовнішній політиці. Також світова економіка готується до серйозної фінансової паніки», - зазначається у повідомленні.

В той самий час експерти підкреслюють, що велику роль зіграє призначення ключових осіб в Пентагоні, Державному департаменті та Раді нацбезпеки. Раніше велика кількість фахівців з вищеперерахованих відомств заявляли, що ні за яких умов не погодяться працювати під керівництвом Дональда Трампа. «Купа заяв Трампа дуже суперечливі щодо ситуації в Сирії. Пенс виступав за створення безпекових зон в Алеппо; Трамп був проти. Наразі потрібно зрозуміти, яка ж основна позиція новообраного президента в зовнішній політиці», - заявив Денніс Росс, який працював у Білому домі США за кількох президентів.
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