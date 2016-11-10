В команде Трампа назвали кандидатов на самые важные должности

Получивший победу на выборах президента США Дональд Трамп намерен назначить руководителем американской прокуратурой своего советника Криса Кристи, ранее занимавшего должность губернатора Нью-Джерси. Как сообщает replyua.net, соответствующую информацию в интервью американским средствам массовой информации сообщили представители окружения Дональда Трампа.
К тому же, на должность генерального прокурора вынесена кандидатура губернатора штата Арканзас Аса Хатчинсона. Среди приближенных нового главы Белого дома могут оказаться бывший глава палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич и бывший градоначальник Нью-Йорка Руди Джулиани.
В течение первых дней после официального вступления в должность Дональд Трамп намерен сообщить, что Соединенные Штаты Америки выходят из Транстихоокеанского партнерства для возобновления договора о свободной торговле.
Бывший руководитель палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич заявил, что в первые сто дней своего президентства Трамп все свое внимание сосредоточит на проведении реформ и будет контролировать границу с Мексикой.
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