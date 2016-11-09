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На Кубі злякались перемоги Трампа

На Кубі злякались перемоги Трампа
Світова спільнота виказала неоднозначну реакцію на несподівану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки кандидата від республіканців Дональда Трампа, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, найбільш різко відреагували на сусідній Кубі – її власті оголосили про раптовий початок масштабних військових навчань. Офіційно у Гавані не вказують на зв'язок між перемогою Трампа та початком військової активності, тим не менш оглядачі відзначають що таке співпадіння є підозрілим. Публічно заявлена мета проведення навчань – підготовка збройних сил держави до можливих майбутніх вторгнень і протидія агресії.

Нагадаємо, доволі довгий період часу Куба перебувала в орбіті Радянського Союзу та Росії, прагнучи прямої конфронтації зі Сполученими Штатами. Лише у минулому році, після відходу від влади багаторічного очільника держави Фіделя Кастро за ініціативи американського президента Барака Обами, дипломатичні зносини між Гаваною та Вашингтоном було відновлено. У своїх передвиборних промовах новообраний президент Дональд Трамп неодноразово критикував налагодження стосунків між державами, наголошуючи, що міг би домогтись більших поступок від кубинців.
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