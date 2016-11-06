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Туреччина заявила, що не чекає від Заходу нічого хорошого

Туреччина заявила, що не чекає від Заходу нічого хорошого
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував позицію європейських чиновників через невизначеність, у якій тримають його державу, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Росбалт».

За словами Ердогана, Захід вже протягом п’ятдесяти трьох років змушує Туреччину чекати на порозі Європейського Союзу, не даючи остаточної відповіді щодо членства. Турецькому лідеру здається, що таке ставлення не дає жодних приємних перспектив для його держави, відтак Туреччина буде самостійно вирішувати проблеми, які постають перед нею. Ердоган наголосив, що систему освіти в його державі модернізовано, і завдяки теперішнім студентам і викладачам Туреччина зможе гідно відповісти на всі новітні технологічні виклики.

Як зауважив турецький Президент, події у світі за останні три роки дуже сильно вплинули на світогляд його особисто та його оточення. Саме тому зараз Туреччина намітила для себе новий шлях, долаючи який вона не буде озиратися на думку держав-сусідів. Ймовірно, ця промова стала реакцією на заяву очільника австрійського МЗС Себастіана Курца, який наголосив, що про вступ Туреччини до Європейського Союзу «не може бути і мови» і ця держава може розраховувати лише на «режим індивідуального партнерства».

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