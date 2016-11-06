валюта
СпецтемаНімецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві

Дутерте о Путине – «Он мой кумир»

Дутерте о Путине – «Он мой кумир»
Родриго Дутерте, президент Филиппин, заявил о том, что Путин является для него кумиром, и ему очень хочется посетить Россию и провести переговоры с президентом РФ.

Как сообщает replyua.net, об этом Дутерте рассказал в интервью телекомпании Аль-Джазира. По словам главы Филиппин, который уже неоднократно произносил странные и скандальные заявления, Путин действует именно так, как должен действовать глава государства. Журналист, бравший интервью у Дутерте, показывал ему таблички с названиями стран и фамилиями известных политиков, и Дутерте должен был прокомментировать их. Когда Дутерте увидел табличку, на которой было написано имя российского главы, он воскликнул: «Мой кумир!». В комментарии к видео также сообщается, что Дутерте и ранее делал похожие заявления.

Такие светлые и теплые чувства президента Филиппин к Путину вполне объяснимы – ведь он неоднократно критиковал Обаму, который, в свою очередь, критикует Путина. Отношение Дутерте к США – отрицательное, а к России и Китаю – исключительно положительное. Дутерте подчеркнул, что в ближайшее время хочет приехать в РФ и встретиться с Путиным.

Горячая тема: В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 ноя 2016
21535

В Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Вчера, в то время как в центре Москвы проходил «путинский шабаш», в Люблино (район Москвы) кремлевские власти разрешили провести «русский марш». Многотызсячная демонстрация состоялась под лозунгами:


Свежие новости

Президент Болгарии: с помощью кибератак РФ пытается разобщить Европу

Стало известно, зачем Орнелле Мути российское гражданство, - не из-за любви к РФ

Ромащенко: водные ресурсы Крыма рассчитаны только на миллион человек

Флинт: подниму вам настроение

Жданов объяснил, почему РФ не использует крылатые ракеты в Сирии

Дутерте о Путине – «Он мой кумир»

Блогер: было плохо, а станет намного хуже

Жириновский рассказал на английском языке все, что он думает о Клинтон

Продажи элитных авто в Украине бьют все рекорды

Фельштинский: если не вмешивается Америка, все заканчивается войной

В Кабмине пока не знают, какие товары можно отправлять в «ДНР» и «ЛНР»

Журналист: на Майдане лоха Гиркина кинули на штуку баксов

Олешко: бараны пустили неадеквата в Европу

Самый популярный в Украине бренд отзывает миллионы авто по всем миру

Корчинский: почему националисты сорвали концерт именно Потапа и Насти

Пономарь: НАБУ подписывает важный документ

Вслед за Сигалом: Орнелла Мути станет россиянкой

Погода в воскресенье: до +16 и дожди

После Молдовы Россия взялась за Болгарию, - Reuters

Сербские СМИ призывают "укреплять Новороссию всеми возможными способами"

 Новости за день