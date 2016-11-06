Дутерте о Путине – «Он мой кумир»

Родриго Дутерте, президент Филиппин, заявил о том, что Путин является для него кумиром, и ему очень хочется посетить Россию и провести переговоры с президентом РФ.
Как сообщает replyua.net, об этом Дутерте рассказал в интервью телекомпании Аль-Джазира. По словам главы Филиппин, который уже неоднократно произносил странные и скандальные заявления, Путин действует именно так, как должен действовать глава государства. Журналист, бравший интервью у Дутерте, показывал ему таблички с названиями стран и фамилиями известных политиков, и Дутерте должен был прокомментировать их. Когда Дутерте увидел табличку, на которой было написано имя российского главы, он воскликнул: «Мой кумир!». В комментарии к видео также сообщается, что Дутерте и ранее делал похожие заявления.
Такие светлые и теплые чувства президента Филиппин к Путину вполне объяснимы – ведь он неоднократно критиковал Обаму, который, в свою очередь, критикует Путина. Отношение Дутерте к США – отрицательное, а к России и Китаю – исключительно положительное. Дутерте подчеркнул, что в ближайшее время хочет приехать в РФ и встретиться с Путиным.
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