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Меркель: постараюсь не потерять терпение в разговорах с Путиным

Меркель: постараюсь не потерять терпение в разговорах с Путиным
Ангела Меркель, немецкий канцлер, готова продолжать диалог с Путиным по ситуации в Украине и Сирии, однако ей предстоит взять волю в кулак, чтобы не сорваться. Как передает replyua.net, ссылаясь на Европейскую правду, такое заявление прозвучало от Меркель после саммита Евросоюза.

«Если нужно решить серьезную проблему, необходимо набраться терпения. Я терпения никогда не теряю и всегда пытаюсь договариваться с людьми, вовлеченными в процесс. Когда мы обсуждали Минские соглашения и ситуацию в Алеппо, я пыталась проявлять терпение. Однако то, что происходит в сирийском Алеппо в последние дни, - это антигуманно», отметила немецкий канцлер. Однако, по ее признанию, нужно быть довольным хотя бы тем, что удалось на время прекратить огонь и создать гуманитарный коридор для вывода мирных граждан.

«Режим остается нестабильным, и гуманитарные организации пока не могут находиться в Алеппо, но мы продолжим диалог со всеми сторонами», подчеркнула Меркель после завершения саммита. Напомним, что саммит Евросоюза проходил 20 и 21 октября в Брюсселе.

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