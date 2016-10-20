Эксперт: в берлинских переговорах имеется один положительный момент

По итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине можно сказать лишь то, что эта встреча имеет только один позитивный момент – Путину не удалось переформатировать алгоритм Минских соглашений. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сегодня написал Павел Нусс.
По словам политического аналитика, у переговоров в Берлине есть только один позитивный момент – вся украинская делегация, особенно президент Петр Порошенко, смогла настоять на выполнении Минских соглашений как целостного документа, а не по пунктам – выполнение соглашений будет иметь поэтапный процесс. Нусс подчеркнул, что речь идет о безопасности, политике, гуманитарном блоке – в такой последовательности будут выполняться договоренности, а вовсе не так, как хотелось Путину. Его приоритетом являлись выборы на оккупированных территориях, но президент РФ так и не смог этого добиться.
Также Павел Нусс подчеркнул, что Петр Порошенко показал яркий пример дипломатии на переговорах, и он достойно представляет национальные интересы нашей страны, и результаты работы украинского главы уже ощутимы.
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