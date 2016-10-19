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Борис Джонсон выдвинул требование России

Борис Джонсон выдвинул требование России
Глава внешнеполитического ведомства Великобритании заявил о том, что Россия обязана изменить свою позицию в отношении украинских политзаключенных.

Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Борис Джонсон отметил, что его страна крайне обеспокоена тем, что РФ удерживает большое число украинцев в тюрьмах, и Великобритания призывает Россию немедленно выпустить на свободу Александра Кольченко и Олега Сенцова. Джонсон подчеркнул, что его обеспокоенность также связана с незаконной аннексией полуострова Крым и с тем, что многие украинские заключенные были приговорены к длительному тюремному заключению. По словам главы МИДа, также Россия продолжает совершать преступления в Сирии и Украине, но, несмотря на такие действия, Великобритания вынуждена продолжать диалог и сотрудничество с РФ.

«Нашим государствам необходимо продолжить сотрудничество в тех сферах, где РФ и Великобритания имеют общие интересы. Однако русские безжалостно ведут себя в Сирии и Украине, поэтому Великобритании придется поддерживать давление на Россию с помощью санкций», подчеркнул Борис Джонсон.

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