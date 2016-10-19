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Боровой: преступления будут продолжаться из-за нерешительности Запада

Боровой: преступления будут продолжаться из-за нерешительности Запада
Путин продолжает использовать терпение Запада в своих целях, и преступления продолжатся, поскольку Соединенные Штаты и другие западные державы не хотят вступать в открытый конфликт с Россией. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Константин Боровой.

По словам российского политика, только одно государство может ввести новые санкции, и это Америка, а европейские страны после такого решения могут присоединиться к США, но любые санкции будут носить только символический характер – Америку не волнует раздробленность в Европе, а ведь недавно один из европейских лидеров был куплен Путиным вместе с потрохами. «У американцев и европейцев очень высокая степень терпения, и они не хотят начинать открытый вооруженный конфликт с РФ, и российский президент, естественно, этим пользуется. Конфликтовать лишний раз никому не хочется, хотя Путин продолжает войну на Донбассе, а ранее захватил Крым», заявил Боровой.

По его мнению, это даже хорошо, что не будет войны, но, с другой стороны, конфликт на Донбассе не прекращается, в Сирии гибнут мирные жители, и нужно принимать какое-то решение.

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