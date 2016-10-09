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Эксперт: следующий президент США получит неприятное наследство

Эксперт: следующий президент США получит неприятное наследство
Джон Керри обвинил прямым текстом Россию в совершении военных преступлений, отношения между США и РФ резко обострились, и это значит, что такое неприятное наследство уже совсем скоро достанется новому американскому президенту. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Тарас Березовец.

По словам политтехнолога, в 2009 году Клинтон хотела устроить перезагрузку отношений с Россией, но ее уже никогда не будет, даже после того, как Клинтон, возможно, окажется в Белом доме. «После бомбежки гуманитарного конвоя ООН в Сирии и после обстрела Алеппо пути назад больше не будет, и перезагрузки не получится. Кроме того, не нужно забывать и еще об одном страшном преступлении, совершенном Россией, - об авиакатастрофе малайзийского Боинга, в которой погибли почти триста человек», пишет политтехнолог.

Теперь, отмечает Березовец, всем нужно думать не о том, произойдет или не произойдет, и ко всем военным преступлениям РФ теперь подойдет другая фраза – «когда это произойдет». Напомним, что на днях от Джона Керри прозвучало обвинение в адрес России. Госсекретарь обвинил РФ в совершении военных преступлений на территории Сирии.

Горячая тема: Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии
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Важное за день
08 окт 2016
18703

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


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