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Пономарь: короткие, но важные ремарки по Совбезу ООН и выборам в США

Пономарь: короткие, но важные ремарки по Совбезу ООН и выборам в США
На календаре воскресное утро, однако сегодня есть два события, на которые нужно обратить внимание. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице пишет Олег Пономарь.

По его словам, речь идет о двух важных ремарках, первая из них о Совбезе ООН. Как и ожидалось, Россия наложила вето на резолюцию Франции по Сирии. Это пятое по счету вето со стороны РФ, пишет Пономарь, но есть и один занятный момент – если Китай всегда голосовал против резолюций Запада, то вчера он впервые воздержался. Это еще раз свидетельствую о полной изоляции России и о новых приближающихся санкциях. Еще одна важная ремарка, по словам эксперта, связана с выборами в Соединенных Штатах.

Как стало известно, Хиллари Клинтон заручилась преимуществом в пять пунктов – за нее готовы голосовать 45 процентов избирателей, за Трампа всего 40 процентов, и, как прогнозировалось ранее, давление на миллиардера возрастает, и сейчас из сейфов достают самый тяжелый компромат – к примеру, секс-скандал. От поддержки Трампа отказались даже самые ярые республиканцы, включая Шварценеггера и МакКейна. Пономарь пишет, что уже называл Трампа мерзавцем, но сейчас точно не сожалеет о своих словах.

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