Журналист: новая холодная война

Отношения России и Соединенных Штатов снова опустились на самое дно, и это произошло из-за разногласий двух сторон по ситуации в Сирии. Как информирует replyua.net, об этом на Новом времени пишет Иван Яковина. По словам журналиста, очень жесткая риторика обеих сторон может означать начало новой холодной войны между США и РФ.
Сирийские войска Асада планируют штурмовать восточные районы Алеппо, пишет Яковина, и для Вашингтона это означает только одно – если восток Алеппо освободит правительственная армия, сценарий «оппозиция против Асада» можно будет считать провальным. «У оппозиции не останется символической столицы, где можно создать органы власти и консолидировать вокруг них противников асадовского режима. Восстание отгонят в Идлиб – одну из самых глухих провинций страны, где нет никаких ресурсов, и, к тому же, проживает небольшое число сирийцев. Если это произойдет, победа будет за Башаром Асадом, и тогда прекратятся все попытки разговоров о том, что ему пора уходить», считает Яковина.
По его словам, вся стратегия западных лидеров, которую они разрабатывали последние пять лет, будет перечеркнута, и в создавшихся условиях Алеппо стал единственным населенным пунктом, с помощью которого можно избежать грандиозного политического провала Запада. Накануне два очень авторитетных источника, сообщает журналист, заявили о том, что Вашингтон приступил к созданию плана по бомбардировке правительственных войск Сирии, которые хотят штурмовать восток Алеппо. Цель такой утечки данных уже очевидна – США хотят припугнуть и Путина, и Асада, чтобы Путин вывел войска, а Асад прекратил наступление.
«Эта угроза США вообще не сработала – Россия не только не вывела войска, но и перебросила к Алеппо комплексы С-400 и заявила, что будет и дальше поддерживать союзников. Такое продолжение не сулит ничего, кроме как усиления противостояния между Москвой и Вашингтоном, однако Сирия того не стоит. И Асад, и Путин отдают себе отчет в том, что Вашингтон в ближайшие месяцы не будет предпринимать никаких действий, и станет дожидаться, когда Обама уйдет на покой, а на его место придет другой человек. У Обамы остается один сценарий – заявить о полном прекращении дипломатических и военных диалогов с Россией по ситуации в Сирии», уверен Яковина. На самом деле такое заявление будет означать, что все переговоры о перемирии исключены, действия авиации больше согласовываться не будут, США автоматически получат свободу в воздушном пространстве Сирии и смогут там делать все, что захотят.
По мнению журналиста, решение звучит грозно, но на деле в Сирии ничего не изменится, однако Москва очень болезненно отреагировала на заявление. Любви с Америкой снова не получилось, и Путин поспешил огрызнуться, что в его стиле, предъявив Вашингтону новый ультиматум. Требования Путина, естественно, США проигнорируют, и новые переговоры начнутся только в том случае, если Путин попытается протолкнуть свой плутоний террористам.
Отношения между двумя странами снова достигли дна. США и Россия снова по разные стороны баррикад, и это произошло из-за наиболее острого за последние годы международного конфликта. Яковина считает, что сложившаяся ситуация очень напоминает время войны в Афганистане и Вьетнаме, когда Америка и Советский Союз выясняли отношения руками разнородных миньонов, а также подконтрольных сил.
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