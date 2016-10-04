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США завжди буде підтримувати демократичну Україну - Керрі

США завжди буде підтримувати демократичну Україну - Керрі
Сполучені Штати не збирають зупинятися у підтримці України та закликають Росію до політичного вирішення збройного протистояння на сході країни, вирішення ситуації з незаконною анексією Криму. Про це повідомив державний секретар США Джон Керрі під час свого виступу на конференції German Marshall Fund у Брюсселі, інформує replyua.net.

«Ми бажаємо продовжувати співпрацю з Росією, оскільки нам ще багато чого потрібно вирішити разом. Зокрема я найчастіше зустрічаюся з міністром зовнішніх справ Російської Федерації ніж з будь-яким іншим дипломатом. Проте в той самий час, як ми намагаємося знайти спільну мову з РФ, нам варто пам’ятати про принципи свободи та міжнародні закони. Саме тому ми і в подальшому будемо підтримувати цілісність, незалежність та суверенність України та її народу», - заявив він.

«Кремль не повинен сумніватися в тому, що ми будемо віддані власним принципам та ідеалам. Ми не готові приймати агресію, оскільки це неприпустимо у демократичному світі. Європа це усвідомлює глибше, ніж будь-яка інша частина світу», - наголосив Керрі. Представник США також нагадав про те, що Росія має вийти на контакт з Україною задля дипломатичного вирішення проблеми на сході України та незаконної окупації Криму.

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