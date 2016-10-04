Эксперт: напряженность между РФ и США не перерастет в открытый конфликт

Ситуация в отношениях России и Соединенных Штатах стремительно раскручивается, и стороны делают взаимные обвинения, однако до открытого конфликта дело не дойдет.
Как информирует replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Владимир Воля. По словам эксперта-международника Украинского института менеджмента и анализа политики, между двумя странами сейчас очень сложные отношения, напряженность заметно возросла, и многие аналитики считают, что эта напряженность перерастет в открытый конфликт, однако это маловероятно. Воля считает, что, несмотря на то, что между странами остановилось взаимодействие по урегулированию конфликта в Сирии, Россия и Соединенные Штаты ведут открытый диалог. Более того, эксперт отметил, что коммуникация между властями стран по проведению различных военных операций еще не прекращалась, напротив, она стала более активной.
«И США, и Россия не являются теми странами, которые стремятся к открытому конфликту. Напротив, оба государства стремятся не допустить военных инцидентов», заявил Воля. Напомним, что накануне Путин сделал целый ряд заявлений в адрес США. В частности, он потребовал отмены санкций и закона Магнитского.
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