Війська коаліції звільнили від терористів університет

Університет Мосула повністю перейшов під контроль іракських урядових військ, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, чотирнадцятого січня 2017 року, речники іракських урядових військ заявили, що над університетом Мосула було встановлено повний контроль. За словами очільника іракської Антитерористичної служби генерал-лейтенанта Таліба Шагхаті, «цю велику наукову та культурну будівлю було звільнено героями».
Зауважимо, що університетське містечко та сама будівля університету розміщені у північній частині Мосула, поблизу річки Тигр. Багдад наголошує, що університетське містечко використовувалось бойовиками для проживання, а університетські хімічні лабораторії - для розробки зброї масового знищення. Нагадаємо, що бої за Мосул – останнє велике місто в Іраку, утримуване терористами Ісламської держави – тривають ще з середини жовтня минулого року. Крім іракських урядових військ, у бойових діях беруть участь курдські озброєні угруповання пешмерга та авіація антитерористичної коаліції. Низка військових оглядачів вважають, що звільнення Мосулу від бойовиків означатиме остаточну поразку Ісламської держави в Іраку.