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Под Мосулом нашли еще одно массовое захоронение жертв ИГИЛ

Под Мосулом нашли еще одно массовое захоронение жертв ИГИЛ
Associated Press сообщает, что освобождение все новых территорий от боевиков «Исламского государства» приводит иракские войска к новым ужасным находкам – под Мосулом нашли еще одном массовое захоронение мирных жителей, жестоко убитых джихадистами во время отступления, - об этом передает replyua.net.

Издание сообщает, что за несколько месяцев до начала штурма Мосула боевики ИГИЛ вынудили тысячи мирных жителей покинуть свои дома в городе Хамам аль-Алил и пойти пешком в пустыню Ниневии. По мере наступления на Мосул, джихадисты террористической организации использовали их в качестве живого щита – таким образом они избавляли себя от бомбардировок. Позднее террористы ИГИЛ просто убивали десятки мужчин, женщин и детей, а их тела просто сваливали в кучи, словно мусор.

Иракские силы недавно захватили несколько деревень, расположенных в долине реки Тигр. Из этих мест перед операцией штурма джихадисты сбежали в Мосул, заставляя тысячи мирных жителей идти вместе с ними. Тех, кто отказывался, убивали, отсекая головы и конечности. Десятки таких тел были обнаружены в каждом селе. Иракские военные говорят, что тела многих из них были настолько обезображены, что родственники не смогли их идентифицировать.
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