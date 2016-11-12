Под Мосулом нашли еще одно массовое захоронение жертв ИГИЛ

Associated Press сообщает, что освобождение все новых территорий от боевиков «Исламского государства» приводит иракские войска к новым ужасным находкам – под Мосулом нашли еще одном массовое захоронение мирных жителей, жестоко убитых джихадистами во время отступления, - об этом передает replyua.net.
Издание сообщает, что за несколько месяцев до начала штурма Мосула боевики ИГИЛ вынудили тысячи мирных жителей покинуть свои дома в городе Хамам аль-Алил и пойти пешком в пустыню Ниневии. По мере наступления на Мосул, джихадисты террористической организации использовали их в качестве живого щита – таким образом они избавляли себя от бомбардировок. Позднее террористы ИГИЛ просто убивали десятки мужчин, женщин и детей, а их тела просто сваливали в кучи, словно мусор.
Иракские силы недавно захватили несколько деревень, расположенных в долине реки Тигр. Из этих мест перед операцией штурма джихадисты сбежали в Мосул, заставляя тысячи мирных жителей идти вместе с ними. Тех, кто отказывался, убивали, отсекая головы и конечности. Десятки таких тел были обнаружены в каждом селе. Иракские военные говорят, что тела многих из них были настолько обезображены, что родственники не смогли их идентифицировать.
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