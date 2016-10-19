Блогер розповів яке значення має Мосул

Блогер Олександр Коваленко розповів яке значення мають бої за іракське місто Мосул, які зараз розгортаються силами антитерористичної коаліції, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку експерта в Фейсбук.
Як наголошує блогер, битва за місто Мосул не тільки стане найбільш масштабним збройним протистоянням в історії боротьби з бойовиками Ісламської держави. Вона ще матиме прямий вплив на українську ситуацію. По-перше, якщо операція буде успішною, це дозволить відновити довіру до Сполучених штатів, яка в останні два роки доволі сильно впала. І зараз, напередодні виборів, вектор зовнішньої політики білого Дому змінюється – вона стає більш агресивною.
І саме успіх в битві за Мосул дозволить новому президенту США продовжувати наступ за всіма фронтами – і санкційному, і дипломатичному, і військовому. У разі поразки новій президентській адміністрації доведеться взяти паузу, в тому числі і в тому, що стосується тиску на Кремль у зв’язку з посяганням на територіальну цілісність України. Ні для кого не секрет, що саме позиція білого Дому визначає зусилля всього світу в допомозі нашій державі. Отже, можна сказати, що в битві за Мосул вирішується і наша доля теж, - прогнозує блогер.
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