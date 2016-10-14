Чи вдасться звільнити Мосул від бойовиків Ісламської держави?

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Турецькі ЗМІ прогнозують, що за «нормального розвитку подій» військова операція зі звільнення від терористів угрупування Ісламська держава іракського міста Мосул розпочнеться уже в найближчі дні, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, сьогодні, чотирнадцятого жовтня 2016 року, речник очолюваної Сполученими штатами анти-іділівської коаліції заявив, що кількість повітряних ударів по позиціях бойовиків буде збільшуватись, бо на найближчий час заплановано наступ сухопутних сил. У ньому, імовірно, візьмуть участь сунітські підрозділи, яких тренували турецькі військовослужбовці у таборі Башика (північ Іраку). Журналісти, які перебувають на місці подій, також підтверджують пересування військ коаліції. Бригадний генерал іракських збройних сил Фірас Башар наголосив, що всі передислокації військ, які наразі здійснюються, пов’язані із майбутніми наступальними операціями на Мосул.Нагадаємо, Мосул є третім за розмірами містом Іраку і утримується бойовиками Ісламської держави вже більше року. Оглядачі називають майбутню операцію з його звільнення «випробуванням на міцність» антитерористичної коаліції. Натомість, члени міжнародних організацій застерігають, що активні бойові дії навколо Мосула можуть призвести до однієї з найбільших гуманітарних катастроф за останній час.