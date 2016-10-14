валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Чи вдасться звільнити Мосул від бойовиків Ісламської держави?

Чи вдасться звільнити Мосул від бойовиків Ісламської держави?
Турецькі ЗМІ прогнозують, що за «нормального розвитку подій» військова операція зі звільнення від терористів угрупування Ісламська держава іракського міста Мосул розпочнеться уже в найближчі дні, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, чотирнадцятого жовтня 2016 року, речник очолюваної Сполученими штатами анти-іділівської коаліції заявив, що кількість повітряних ударів по позиціях бойовиків буде збільшуватись, бо на найближчий час заплановано наступ сухопутних сил. У ньому, імовірно, візьмуть участь сунітські підрозділи, яких тренували турецькі військовослужбовці у таборі Башика (північ Іраку). Журналісти, які перебувають на місці подій, також підтверджують пересування військ коаліції. Бригадний генерал іракських збройних сил Фірас Башар наголосив, що всі передислокації військ, які наразі здійснюються, пов’язані із майбутніми наступальними операціями на Мосул.

Нагадаємо, Мосул є третім за розмірами містом Іраку і утримується бойовиками Ісламської держави вже більше року. Оглядачі називають майбутню операцію з його звільнення «випробуванням на міцність» антитерористичної коаліції. Натомість, члени міжнародних організацій застерігають, що активні бойові дії навколо Мосула можуть призвести до однієї з найбільших гуманітарних катастроф за останній час.

Горячая тема: Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Чи вдасться звільнити Мосул від бойовиків Ісламської держави?

Російські війська знову зазнали втрат. Цього разу – в Сирії

Багата Росія: в Омській області «Газпром» відключив газ школам і дитсадкам за борги

У Лондоні підтвердили, що нові санкції проти Росії «в процесі»

В Крыму поставят памятник Путину

У Німеччині кажуть, що питання зустрічі лідерів "нормандської четвірки" досі не вирішене

Росії час зняти маску - Порошенко

Вбивці українських журналістів мають сидіти - Міятович

ДТП у Польщі: 12 українців госпіталізовано. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі

Продюсер актера, сыгравшего «Гору» в «Игре престолов», собрался пофотографировать в Крыму

Составлен рейтинг богатейших спортсменов современности

"Затоплені" одесити вимагають скоріше відкачувати воду

В Турции арестованы 189 судей и прокуроров

Оккупанты показали, как они строят Керченский мост

Бойовики зайняли позиції під Водяним

Новые экологические стандарты в ЕС привели к неожиданным результатам в автомобилестроении

Во всем мире начинается акция против Путина

Великобритания признала, что не может начать процедуру Brexit

Береза: узнал важную информацию о расследовании авиакатастрофы на Донбассе

В Украине зафиксирован сильный разброс цен на продукты в разных регионах

 Новости за день