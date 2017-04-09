В ІДІЛ взяли на себе відповідальність за атаки в Єгипті

Представники терористичної організації «Ісламська держава» визнали себе винними у скоєнні атак в єгипетських містах Олександрія і Танта, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
У ІДІЛ зазначили, що саме член їхнього угрупування виявився тим смертником, що підірвався у коптському соборі в Танті. Жертвами вибуху стали більше 30 людей, а понад 70 осіб отримали поранення. Ще один вибух стався біля міського поліцейського відділення. Через декілька годин у ЗМІ з’явилася інформація, що в Єгипті знову пролунали вибухи. Цього разу було атаковано територію поблизу християнського храму в Александрії. В цей момент в будівлі храму знаходився глава Коптської Церкви Феодор ІІ. Його було евакуйовано в більш безпечне місце. Представництво міністерства охорони здоров’я Єгипту повідомило, що внаслідок вибуху в Александрії загинуло 11 людей.
Крім того, місцеві журналісти повідомляли, що в місті пролунав ще один вибух, але офіційного підтвердження щодо вибуху і нових жертв й постраждалих влада Єгипту наразі не надала. Центральна влада перевела єгипетські силові структури в режим бойової готовності.