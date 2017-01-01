01.01.2017 теракт в ночном клубе в Стамбуле - фото
В Турции новый теракт: погибли двое детей
В ночном клубе США жуткий теракт: 20 погибших, больше 40 раненых
У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Крупнейшие проекты, запущенные Россией в незаконно аннексированном Крыму и на которые из государственной казны уже потрачено несколько сотен миллиардов рублей, оказались на грани закрытия. Как
Блогер оригинально поздравил «братьев» из соседней страны с Новым годом
Известный украинский блогер Павло Правый передал привет россиянам, заверив их в том, что с таким подходом в экономике РФ их стране ничего не грозит.
Сталин с триумфом возвращается в жизнь России – Невзоров
В своем блоге для сайта «Эха Москвы» российский журналист Александр Невзоров сообщил о развернувшейся в РФ самой настоящей травли Андрея Бильжо, передает replyua.net. Сообщается, что он назвал
Пономарь: первый день нового года радует позитивными новостями
Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Facebook делает прогноз в отношении того, каких изменений стоит ждать Украине в 2017 году, - сообщает replyua.net.
Блогер пояснив, чому Путін не вислав американських дипломатів у відповідь
Олександр Коваленко у своєму особистому блозі на Фейсбук пояснює, чому безпрецедентний крок з видворенням тридцяти п’яти російських дипломатів не знайшов гідної відповіді в Російській Федерації, -