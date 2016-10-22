валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

Пираты Сомали освободили 26 моряков, захваченных в 2012 году

Пираты Сомали освободили 26 моряков, захваченных в 2012 году
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня пираты Сомали освободили двадцать шесть азиатских моряков, удерживаемых или в плену в маленькой рыбацкой деревушке на протяжении более чем четырех лет. Все они являются членами экипажа судна, захваченного пиратами в Индийском океане.

Отпущенные на свободу моряки являются гражданами Китая, Филиппин, Индонезии, Камбоджи, Вьетнама и Тайвани. Их судно «Naham 3», плавающее под флагом Омана, было захвачено пиратами в марте 2012 года – в том время пиратские нападения в этом регионе были широко распространены. Сейчас весь экипаж судна находится в Галькайо, а завтра пребудет в кенийскую столицу Найроби. Джон Сид, член Восточно-Африканской группы «Oceans Beyond Piracy», не уточнил, был ли выкуп за них оплачен, однако заверил, что все эти лица были освобождены. Срок пребывания этих 26 людей в плену является практически рекордным – почти никто из моряков, попавших в заложники к сомалийским пиратам, не удерживался ими так долго.

Представители организации, занимавшейся освобождением моряков, заявили, что один из членов экипажа суда погиб при его штурме, трое получили огнестрельные ранения, которые удалось вылечить во время их пребывания в плену, еще трое из этих людей болеют диабетом.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
16004

Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


Свежие новости

Трамп рассказал, что сделает в первые 100 дней своего президентства

Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів

Пираты Сомали освободили 26 моряков, захваченных в 2012 году

Талибы похвастались терактом, сняв его на видео с помощью трона (ВИДЕО)

Соціальні мережі в захваті: Михайло Єфремов дотепно висміяв Путіна (відео)

В Калифорнии возродили реку, пересохшую 60 лет назад

Дипломатичний скандал між РФ і США набирає обертів

В теплосетях Киева зафиксирован пик аварийности

Полиции Мукачево удалось предотвратить суицид девушки

Росія догралася: у НАТО створюють спеціальні посади для контролю за Росією

В Лондоне обезвредили уже вторую бомбу за неделю, заложенную в общественном месте

В Аргентине ввели уголовную ответственность для предприятий, связанных с коррупцией

Російські експерти поскаржилися, що Порошенко стає некерованим, тому треба до переговорів підключати США

В Керчи не работает мобильная связь

Путін згоден на розміщення на Донбасі озброєної місії ОБСЄ – Песков

Блогер показав як РПЦ зомбує дітей (відео)

Портников: Путин поставил памятник не Грозному, а будущему России

Сенцов – это не Савченко. С задержанием Олега Кремль сильно просчитался

Саша Сотник: Росію ми вже втратили. Давайте дамо їй спокійно померти

В Украине разрешат менять отчество в паспорте

 Новости за день