Пираты Сомали освободили 26 моряков, захваченных в 2012 году

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня пираты Сомали освободили двадцать шесть азиатских моряков, удерживаемых или в плену в маленькой рыбацкой деревушке на протяжении более чем четырех лет. Все они являются членами экипажа судна, захваченного пиратами в Индийском океане.
Отпущенные на свободу моряки являются гражданами Китая, Филиппин, Индонезии, Камбоджи, Вьетнама и Тайвани. Их судно «Naham 3», плавающее под флагом Омана, было захвачено пиратами в марте 2012 года – в том время пиратские нападения в этом регионе были широко распространены. Сейчас весь экипаж судна находится в Галькайо, а завтра пребудет в кенийскую столицу Найроби. Джон Сид, член Восточно-Африканской группы «Oceans Beyond Piracy», не уточнил, был ли выкуп за них оплачен, однако заверил, что все эти лица были освобождены. Срок пребывания этих 26 людей в плену является практически рекордным – почти никто из моряков, попавших в заложники к сомалийским пиратам, не удерживался ими так долго.
Представители организации, занимавшейся освобождением моряков, заявили, что один из членов экипажа суда погиб при его штурме, трое получили огнестрельные ранения, которые удалось вылечить во время их пребывания в плену, еще трое из этих людей болеют диабетом.
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