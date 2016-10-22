Талибы похвастались терактом, сняв его на видео с помощью трона (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, талибы Афганистана распространили в сети 23-минитное видео, повествующее о теракте, совершенном сегодня террористом-смертником в провинции Гильменд.
Представитель афганского правительства заявил, что видео, размещенное в Интернете, оказались подлинными. Использование для видеофиксации терактов беспилотников является очень необычным для талибов, и более характерно для медиа-подкованных исламистских группировок, воюющих в Ираке и Сирии.
Видео начинается с выступления предполагаемого террориста-смертника, который затем садиться в транспортное средство, вероятно, начиненное взрывчаткой, предоставленное американцами армии Афганистана. Мужчина, одетый в белую тунику и с черной чалмой на голове заявляет, что «это самый счастливый момент в его жизни». Затем на видео показывают кадры, снятые беспилотником. На них видно, как машина приближается к объекту по дороге, затем виден мощный взрыв. О наличии пострадавших вследствие этого инцидента пока неизвестно, службы безопасности Афганистана расследуют произошедшее.
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