Премьер-министр Индии назвал Пакистан "рассадником терроризма"

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня на саммите стран «БРИКС» заявил, что Пакистан поддерживает трансграничный терроризм.
В саммите приняли участие представители Бразилии, России, Китая, Южной Африки и Индии. Индийский политик заявил во время своего выступления на переговорах, что Пакистан оказывает серьезную поддержку терроризму, в том числе – трансграничному. Этот дипломатических ход был сделан для того, чтобы попытаться изолировать Пакистан от его союзников. Как известно, отношение между Индией и Пакистаном, являющимися ядерными державами, очень сильно обострились в течение последнего месяца после нападения пакистанскими боевиками на индийскую военную базу в Кашмире 18 сентября. В ходе этого столкновения погибли 19 индийских военных и еще 14 получили ранения. Все трое нападавших были убиты на месте происшествия.
После этого нападения Индия сделала ответные удары, что еще больше обострило конфликт. Пакистан до сих пор отрицает какую-либо причастность к нападению на военную базу Ури. Моди не назвал Пакистан «рассадником терроризма» напрямую, однако это стало понятно из контекста – он говорил об «ближайшем соседе Индии».
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