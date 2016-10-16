валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Премьер-министр Индии назвал Пакистан "рассадником терроризма"

Премьер-министр Индии назвал Пакистан "рассадником терроризма"
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня на саммите стран «БРИКС» заявил, что Пакистан поддерживает трансграничный терроризм.

В саммите приняли участие представители Бразилии, России, Китая, Южной Африки и Индии. Индийский политик заявил во время своего выступления на переговорах, что Пакистан оказывает серьезную поддержку терроризму, в том числе – трансграничному. Этот дипломатических ход был сделан для того, чтобы попытаться изолировать Пакистан от его союзников. Как известно, отношение между Индией и Пакистаном, являющимися ядерными державами, очень сильно обострились в течение последнего месяца после нападения пакистанскими боевиками на индийскую военную базу в Кашмире 18 сентября. В ходе этого столкновения погибли 19 индийских военных и еще 14 получили ранения. Все трое нападавших были убиты на месте происшествия.

После этого нападения Индия сделала ответные удары, что еще больше обострило конфликт. Пакистан до сих пор отрицает какую-либо причастность к нападению на военную базу Ури. Моди не назвал Пакистан «рассадником терроризма» напрямую, однако это стало понятно из контекста – он говорил об «ближайшем соседе Индии».

Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 окт 2016
111476

Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Как передает replyua.net, израильский эксперт Соломон Манн прокомментировал новость о том, что русская эскадра с единственным оставшимся в ВМФ России авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов» 1985 года

16 окт 2016
18732

Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Як передає replyua.net, відомий український воєнкор Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook розповів про мешканця Донбасу, тракториста Михайла, який протягом довгого часу вдало коригував


Свежие новости

Панфілов: Україна стає великою країною

Під час обшуків у кримських татар забирають останні гроші – правозахисник

Король Кувейта отправил парламент в отставку в полном составе

Путин решил "посадить" всех членов Меджлиса - Полозов

Премьер-министр Индии назвал Пакистан "рассадником терроризма"

Великобритания и США выдвинули ультиматум Асаду и его сторонникам

Путін втратив надію вплинути на вибори в США

Ирландия: Brexit спровоцирует экономическую катастрофу

Путин назвал саммит в «нормандском формате» «бесперспективным»

Російський авіаносець «Адмірал Кузнецов» - це пересувна екологічна катастрофа – блогер (відео)

Китай заявил, что завтра направит на орбиту двух астронавтов

Потап до 10-річного ювілею набив тату за 3 тисячі гривень

Европейское космическое агентство: вероятность того, что на Марсе есть жизнь, очень высока

Путін знову уникає зустрічі у Норманському форматі

Тайфун на Филиппинах привел к новым жертвам

СМИ России обеспокоены полетами американского беспилотника вблизи Крыма

Власти Ирака сбросили на Мосул десятки тысяч листовок с предупреждениями

Байден розповів Трампу як варто поводитись з жінками

Рейтинг Клинтон резко вырос

Денис П’ятигорець: Кремлівські «хотєлки» зменшуються

 Новости за день