валюта
СпецтемаСотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Полиция Германии разыскивает сирийца, планировавшего теракт

Полиция Германии разыскивает сирийца, планировавшего теракт
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Reuters», немецкая полиция заявила, что гражданин Германии сирийского происхождения разыскивается в связи с подозрением в планировании террористического акта. Сегодня в его квартире был проведен обыск. Полиция обнаружила взрывчатку и другие предметы, необходимые для изготовления взрывного устройства.

Сегодня полиция Германии обратилась к общественности с просьбой предоставить какую-либо информацию о 22-летнем гражданине Германии сирийского происхождения по имени Джабер Аль-Бакр. Последний раз его видели в восточной части города Хемниц в черном балахоне с капюшоном. Полиция Саксонии на своей странице в Twitter сообщила: «Поиски подозреваемого продолжаются. На данный момент его местонахождение неизвестно. Будьте осторожны».

Также полиции Хемница удалось задержать трех соучастников планируемого преступления Аль-Барка. В данный момент их допрашивает полиция. В ведомстве заявили, что пока они не готовы делать какие-либо выводы по поводу расследования этого дела. Глава уголовного розыска Саксонии Том Бернхард сообщил, что сотрудникам следственного отдела не сразу удалось обнаружить взрывчатые вещества в квартире Аль-Бакра – они были тщательно спрятаны.

Горячая тема: Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 окт 2016
21809

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь

08 окт 2016
9510

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


Свежие новости

С вылетами из Греции могут быть проблемы

Блогер: не все россияне поняли, к чему привел их «Крымнаш»

Стало зрозуміло, чому Саакашвілі передумав їхати до Грузії – його партія програє вибори

В Крыму ожидаются новые блэкауты

Новий гучний скандал навколо Трампа

Маніяк з сокирою і бензопилою влаштував бійню в Мінську

Полиция Германии разыскивает сирийца, планировавшего теракт

Жіночий призов у Швеції пояснили «страхом перед Росією»

Лукашенко заявив, що буде шукати альтернативу Росії в економіці

Польша отреагировала на размещение российских ракет "Искандер-М" вблизи своих границ

Савченко заявила, що хоче ввійти до Контактної групи

Російський вертоліт в Сирії знову обстріляли

Журналисты Украины протестуют против концерта Орбакайте, поддержавшей аннексию Крыма, в Киеве

Бізнесмен подарував квартиру Путіну, щоб «тисячу років керував російським колгоспом»

Павло Казарін пояснив, як пов’язані російські імперські забобони і підтримка Путіна

Число жертв урагана "Мэтью" достигло 900 человек

Минобороны РФ подтвердило размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер-М"

Нусс: Оппозиция прилагает все усилия для дестабилизации ситуации в Украине

У "ЛНР" заявили, що готові до розведення військ біля Станиці Луганської

Що Москва готує Україні? - Сотник

 Новости за день