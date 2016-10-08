Полиция Германии разыскивает сирийца, планировавшего теракт

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Reuters», немецкая полиция заявила, что гражданин Германии сирийского происхождения разыскивается в связи с подозрением в планировании террористического акта. Сегодня в его квартире был проведен обыск. Полиция обнаружила взрывчатку и другие предметы, необходимые для изготовления взрывного устройства.
Сегодня полиция Германии обратилась к общественности с просьбой предоставить какую-либо информацию о 22-летнем гражданине Германии сирийского происхождения по имени Джабер Аль-Бакр. Последний раз его видели в восточной части города Хемниц в черном балахоне с капюшоном. Полиция Саксонии на своей странице в Twitter сообщила: «Поиски подозреваемого продолжаются. На данный момент его местонахождение неизвестно. Будьте осторожны».
Также полиции Хемница удалось задержать трех соучастников планируемого преступления Аль-Барка. В данный момент их допрашивает полиция. В ведомстве заявили, что пока они не готовы делать какие-либо выводы по поводу расследования этого дела. Глава уголовного розыска Саксонии Том Бернхард сообщил, что сотрудникам следственного отдела не сразу удалось обнаружить взрывчатые вещества в квартире Аль-Бакра – они были тщательно спрятаны.
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