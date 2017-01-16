Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Казахстане

ВВС пишет, что сирийские повстанцы согласились принять участие в переговорах, направленных на урегулирование сирийского вооруженного конфликта, которые в ближайшее время состоятся в Астане, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, в роли «независимого арбитра» сирийского вооруженного конфликта согласился выступить Казахстан. На следующей неделе в Астане должны состояться переговоры между правительством Сирии, повстанческими группировками, а также представителями России и Турции. Повстанцы уже подтвердили свое участие в переговорах. Лидер делегации повстанческих группировок Йяиш аль-Ислам Мохаммед Аллуш заявил, что он возглавит делегацию для того, чтобы «положить конец преступлениями, совершаемым режимом Башара Асада против мирного населения».
Несмотря на заявление о прекращении огня 30 декабря и выводе российских войск из Сирии, на ее территории все еще продолжаются боевые действия. Бомбардировки были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны, особенно к северо-западу от Дамаска. В воскресенье в результате столкновений между правительственными войсками и повстанцами были убиты девять человек. Перемирие, объявленное в Сирии, не распространяется на боевиков ИГИЛ, а также группировки, связанные с ними, в частности Фронт Ан-Нусра.