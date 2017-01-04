Эксперт рассказал, когда в Сирии завершится военный конфликт

Согласно мнению аналитика Центра международной безопасности и партнерства Игоря Ижнина, сирийский конфликт будет продолжаться еще не менее одного года, хотя в ближайшей перспективе существует вероятность, что интенсивность военных действий снизится, передает replyua.net. Эксперт подчеркнул, что в связи с последними успехами армии правительства Башара Асада позиции режима укрепились, что дало возможность проведения переговоров с акцентом на позицию силы. Вместе с тем, продолжил Ижнин, повстанцев нельзя воспринимать в качестве ведущей военные действия монолитной организации. Речь на самом деле идет о нескольких десятках самостоятельных организаций, объединяющихся в коалиции. В то же время, говорит аналитик, до сих пор не удалось решить вопрос о распределении интересов в данном регионе мировых держав.
Напомним, что в конце декабря между сирийским правительством и сторонами, которые критикуют режим нынешнего президента страны Башара Асада состоялось подписание договора о введении режима прекращения огня и начале мирных переговоров. Спустя некоторое время появилась информация о том, что некоторые сирийские повстанцы отказались от подготовки к мирным переговорам.