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Пентагон заявляет об уничтожении лидера сирийского крыла Аль-Каиды

Пентагон заявляет об уничтожении лидера сирийского крыла Аль-Каиды
Информационное агентство Reuters пишет, что военное командование Соединенных Штатов Америки заявило об уничтожении лидера сирийского крыла Аль-Каиды, связанного с террористическими организациями на всем Ближнем Востоке, - передает replyua.net.

Глава пресс-службы Пентагона Питер Кук заявил, что в результате специальной операции, проведенной ВВС США в Сирии, удалось уничтожить одного из известнейших лидеров Аль-Каиды, египтянина, известного как Абу-Афган Аль-Масри. Кук назвал его «руководителем сирийского крыла Аль-Каиды в Сирии», который вступил в ряды террористической организации в Афганистане несколько лет назад и руководил несколькими нападениями исламских экстремистов на коалиционные силы в Афганистане.

Глава пресс-службы Пентагона отметил, что «цель удалось обезвредить 18 ноября с помощью беспилотника-убийцы». Также представитель Пентагона добавил, что это последняя из многочисленных спецопераций, проведенных армией США против Аль-Каиды. Кук заявил: «Этот человек был непосредственно связан с лидерами террористических организаций, спецоперацию по его уничтожению мы готовили в течение длительного времени».
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